Faloon Larraguibel presenta querella contra "Kaoto" por polémico comentario sexual

Faloon Larraguibel recurrió a la justicia luego que se hiciera público un video registrado en una discoteque de Coquimbo en el que se expuso un comentario de carácter sexual de Carlos “Kaoto” Águila dirigido hacia la exintegrante de «Yingo».

De acuerdo con lo informado en el programa «Plan Perfecto» de Chilevisión, la exchica reality presentó una querella junto a su abogada el pasado 8 de septiembre ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

La acción judicial apunta a que "Kaoto" sea investigado por el delito de amenazas no condicionales, a raíz de las declaraciones que realizó en el registro que posteriormente se viralizó.

En las imágenes, el participante de «¿Volverías con Tu Ex? 2» se refiere a su examigo Raimundo Cerda y a la relación que este mantiene con Faloon, momento en que realiza el cuestionado comentario: “Cuico cul... te presté ropa todos estos años (...) me voy a cul... a la Faloon”.

El registro generó diversas reacciones y posteriormente Águila entregó disculpas públicas por sus dichos, reconociendo que se trató de “una falta de respeto” y asegurando que no existía justificación para lo ocurrido.

Según la información conocida, Faloon habría planteado en la querella que lo ocurrido constituye una afectación a distintos aspectos de su integridad personal.

“Es una agresión en contra mi libartad, mi integridad y mi autonomía sexual”, señaló en el documento judicial.

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