Faloon Larraguibel niega supuesta relación con Julio César Rodríguez

La semana pasada se filtró una fotografía a través de redes sociales donde aparecía Julio César Rodríguez con Faloon Larraguibel en un evento de lanzamiento de perfumes, , lo que desató todo tipo de especulaciones, sobre una posible relación amorosa entre ellos.

Debido a esto, la exparticipante de ‘Ganar o Servir’, envió un video al programa ‘Hay que decirlo’, en donde negó estar en una relación con el conductor televisivo.

“Sé que están hablando de los amoríos de Julito, yo no soy uno de ellos, así que no me pongan en la lista”,comenzó diciendo.

De esta forma, añadió que con “Julio no encontramos en algunos eventos obviamente después de PH, pero nos hemos encontrado en varios eventos, no hay nada extraño, nada raro, por favor no me sigan preguntando si tengo algo con Julio, no hay nada”.

“Es un caballero respetuoso, inteligente, exitoso, pero no tengo absolutamente nada”, finalizó.

