Faloon Larraguibel marcó distancia sobre situación judicial de Jean Paul Pineda: "Como madre sola..."

Durante la presentación oficial de los participantes del programa Fiebre de Baile, Faloon Larraguibel rompió el silencio y abordó, aunque brevemente, su actual relación con su expareja, Jean Paul Pineda.

La exintegrante de Mekano fue enfática al señalar que lleva tiempo desvinculada del futbolista, asegurando que hoy su prioridad son sus hijos y el trabajo que le permite sacarlos adelante.

"Para mí lo más importante son ellos. Si me salen más proyectos es mucho mejor, porque yo les voy a poder dar una buena educación, techo a mis hijos, los voy a poder alimentar, y eso es lo que uno busca. Uno como madre sola, que saca a sus hijos sola adelante, lo que me interesa es trabajar", expresó.

Luego, tras ser consultada sobre el delicado tema que enfrenta su expareja, quien recordemos quedó con arresto domiciliario tras violencia intrafamiliar, Larraguible respondió: "No me voy a referir a ese tema. No hablo más de él".

Cabe recordar que, tras su separación, Larraguibel ha denunciado públicamente en varias ocasiones que Pineda no ha cumplido con sus responsabilidades económicas ni ha mantenido un vínculo activo con los menores.

