Faloon Larraguibel lanza fuerte advertencia a Karol Lucero para que no siga hablando "cosas que no corresponden"

Faloon Larraguibel fue consultada por las polémicas declaraciones que hizo su expareja, Karol Lucero, sobre Felipe Camiroaga.

La semana pasada, el locutor radial tildó de “egocéntrico” al fallecido comunicador y aseguró que por algunas situaciones, estaría “funadísimo”.

En «El juego de la Botota», que conduce la comediante en sus redes sociales, la exintegrante de «Yingo» dijo tajántemente que “hablando de una persona que ya no está acá, yo creo que él es el más egocéntrico que hay”.

“Hay muchas cosas que a mí me gustaría decir, pero obviamente no lo voy a hacer, porque ya sería darle pie para que siguiera hablando”, agregó.

Luego, recalcó que su idea es no seguir hablando de Lucero, “porque después yo igual comenté varias cosas en el reality, de temas que habían pasado cuando yo terminé mi relación con él, cosas como que dijo que yo estaba desesperada por tener hijos con él y por eso había terminado conmigo”.

Complementó que “algo que no es cierto, porque yo terminé con él y después del año conocí a mi ex marido, y ahí recién quedé embarazada. Entonces es una mentira”.

Finalmente, la comunicadora le envió una fuerte advertencia a su expareja. “Metió muchas cosas que me encantaría aclararlas, pero lo dejaría mucho más mal, entonces no vale la pena. Pero... si sigue hablando cosas que no corresponden, voy a tener que decirlo y hasta capaz no se case”.

PURANOTICIA