Faloon Larraguibel aclara rumor de supuesto quiebre con Rai Cerda: “A ver qué pasa”

Bastó con que se dejaran de seguir en Instagram para que se desatara la tormenta mediática. Tras un fin de semana cargado de rumores sobre un posible quiebre con Raimundo Cerda, Faloon Larraguibel, participante de "Fiebre de Baile", decidió poner fin a las especulaciones.

Seguidores de ambos no tardaron en saltar cuando notaron que se habían dejado de seguir en Instagram y que algunas fotos juntos habían desaparecido de sus perfiles.

Durante la gala de Aquadance de "Fiebre de Baile", la producción le preguntó directamente sobre su estado sentimental y Faloon intentó calmar los ánimos: "Seguimos juntos, estamos muy juntos, muy felices", aseguró, descartando cualquier crisis.

Pero la explicación inicial sobre el famoso “unfollow” generó más confusión que tranquilidad. Entre risas, la ex "Yingo" señaló: "Estábamos viendo la configuración de Instagram", y luego agregó juguetonamente: "Ay, pero por qué no puede pasar".

La respuesta no convenció a nadie y hasta la animadora Diana Bolocco intervino con un sarcástico "ya, te hackearon", provocando carcajadas en el estudio.

Finalmente, Faloon decidió sincerarse y revelar que todo se trató de un acuerdo mutuo y un curioso “experimento social” para medir la reacción del público.

"Yo también dejé de seguirlo. Dijimos 'a ver, dejemos de seguirnos a ver qué pasa'", confesó, reconociendo que la broma se salió de control y terminó generando un rumor de ruptura que recorrió todos los portales de farándula.

Para cerrar el tema, Faloon reafirmó la solidez de su relación y dejó claro que no hay crisis alguna: "Con Rai estamos súper bien. Debe estar viendo el programa desde su casa", sentenció.

PURANOTICIA