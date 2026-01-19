Fallece Valentino Garavani a sus 93 años: el adiós al “Último Emperador” de la moda

Golpe al corazón de la moda internacional. Este lunes se confirmó la muerte de Valentino Garavani, el mítico diseñador italiano que marcó generaciones y redefinió el lujo, quien falleció a los 93 años en su residencia de Roma. La noticia sacudió a la industria y fue confirmada por su propia fundación a través de redes sociales.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", comunicaron desde la fundación, desatando una ola de reacciones y homenajes en todo el mundo fashion.

Desde la casa Valentino también informaron que el último adiós al diseñador se realizará durante los próximos días. El velorio tendrá lugar este miércoles y jueves, mientras que el funeral quedó fijado para el viernes a las 11 de la mañana en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma.

Con más de cuatro décadas dominando las pasarelas, Valentino se convirtió en una figura casi intocable, ganándose el apodo de "El Último Emperador". Su legado no solo se mide en fama y glamour, sino también en haber vestido a una lista interminable de celebridades que va desde Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn hasta Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Pero si hubo algo que selló su nombre en la historia fue la creación de un sello inconfundible: el “rojo” Valentino, un color que terminó transformándose en sinónimo de elegancia y poder. Ese inigualable tono fue el gran protagonista del último desfile que lideró el diseñador el 23 de enero de 2008 en París, la noche en que se despidió oficialmente de las pasarelas.

