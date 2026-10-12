Fallece RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad

La industria del entretenimiento estadounidense enfrenta la pérdida de uno de los rostros más reconocidos de la serie Breaking Bad. RJ Mitte, quien alcanzó fama internacional por interpretar a Walter White Jr., hijo del personaje protagonizado por Bryan Cranston, falleció este lunes 12 de octubre a los 34 años en Texas, Estados Unidos.

La noticia fue difundida inicialmente por el portal especializado TMZ, que informó haber obtenido la confirmación de un funcionario del condado donde ocurrió el fallecimiento.

Posteriormente, el equipo de representación del actor confirmó su muerte mediante una declaración pública, en la que destacó tanto su trayectoria artística como su compromiso con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

“Es con profunda tristeza que compartimos la trágica noticia del fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, señalaron sus representantes al medio estadounidense.

De acuerdo con TMZ, el fallecimiento ocurrió durante la jornada del lunes en Texas. El portal atribuyó a sus fuentes la información de que el actor habría muerto por suicidio, aunque su representación no comunicó oficialmente una causa.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

La noticia generó atención internacional debido a la popularidad que alcanzó Mitte durante su participación en Breaking Bad, producción que se convirtió en una de las series más reconocidas de la televisión contemporánea.

SU PAPEL EN BREAKING BAD Y SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Roy Frank Mitte III, conocido profesionalmente como RJ Mitte, nació el 21 de agosto de 1992 en Estados Unidos y comenzó a desarrollar su carrera artística durante su juventud.

Su reconocimiento internacional llegó gracias a Breaking Bad, serie creada por Vince Gilligan y emitida entre 2008 y 2013, donde interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn.

El personaje era el hijo adolescente de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, y Skyler White, encarnada por Anna Gunn.

A lo largo de las cinco temporadas de la producción, Mitte participó en 56 episodios y se convirtió en una figura importante dentro de la historia familiar que acompañaba el desarrollo de la trama principal.

Uno de los aspectos más significativos de su interpretación fue que tanto el actor como su personaje tenían parálisis cerebral, condición que permitió incorporar a la serie una representación de la discapacidad desde la experiencia personal del intérprete.

Su participación en la producción no solo impulsó su carrera, sino que también abrió espacios para abordar la presencia de actores con discapacidad en la industria audiovisual.

Tras el término de Breaking Bad, Mitte continuó desarrollando proyectos en cine y televisión.

Entre sus trabajos posteriores se encuentran las películas The Recall y The Oak Room, además de su participación en la serie The Guardians of Justice, distribuida por Netflix.

También formó parte de Switched at Birth y mantuvo su actividad profesional en diferentes producciones audiovisuales.

UNA TRAYECTORIA VINCULADA A LA INCLUSIÓN

Más allá de su reconocimiento como actor, RJ Mitte desarrolló una importante labor de promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

A partir de su propia experiencia con parálisis cerebral, utilizó su visibilidad pública para impulsar una mayor participación de intérpretes con discapacidad en el cine y la televisión.

El artista colaboró con organizaciones dedicadas a promover la inclusión, entre ellas United Cerebral Palsy y Shriners Children's.

Asimismo, participó en iniciativas filantrópicas y encabezó proyectos destinados a generar conciencia sobre la discapacidad y cuestionar los estereotipos asociados a esta condición.

Su equipo de representación destacó precisamente ese compromiso al confirmar su fallecimiento, recordando que su carrera trascendió la interpretación de personajes y se extendió hacia el trabajo comunitario.

En el ámbito personal, Mitte mantenía una relación con Kennedy Suarez, con quien se había comprometido en 2025 después de varios años juntos.

La noticia de su muerte se conoció mientras el actor continuaba vinculado a nuevos proyectos profesionales y actividades relacionadas con su carrera artística.

Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

PURANOTICIA