Paulina Nin no se guardó nada en su reciente participación en el estelar de Canal 13 “Vértigo”, donde aprovechó la tribuna para responderle a Raquel Argandoña por sus recientes dichos en su contra el mismo espacio televisivo.

Cabe recordar que algunas semanas atrás, Argandoña fue consultada sobre el clásico rumor sobre la práctica de magia negra contra la figura televisiva, para sacarla de las pantallas, lo que la Quintrala negó tajantemente.

“Yo no hago magia negra. Creo que el problema de ella fueron sus adicciones, que gracias a eso o por eso fue sacada de la televisión”, afirmó Raquel en aquella instancia, añadiendo que a Nin “la traicionó la diosa o magia blanca” en referencia al estupefaciente.

Ante esto, Paulina aprovechó su participación en el espacio de la ex estación del angelito para responderle a Argandoña, asegurando que sus dichos solo buscan desprestigiarla. “Ahí está y sale la maldad y el veneno, porque podría haber dicho: ‘Oye, por favor, qué está hablando tonteras’. No, va y tira un cuento”, indicó.

“Cuando tú tiras un rumor, crece en la mentalidad de los tontos y se acaba en el cerebro de los inteligentes”, añadió Nin, asegurando que no tiene nada que demostrar. “Tengo 66 años, tengo 46 años en el mundo de las comunicaciones de este país. Me mantengo sola, no le debo nada a nadie, he estado en el suelo, me he parado 20 veces y yo creo que eso es lo que de repente saca de quicio a mucha gente”, continuó con sus dichos.

“La vaca toma agua y la transforma en leche, la serpiente toma de la misma agua y la transforma en veneno. La gente entrega lo que tiene en el alma. Esa es su esencia”, lanzó Nin contra Argandoña.

“Yo soy como las abejas. La abeja no puede convencer a la mosca de que es mejor la miel que la mierda. O sea, ¿qué quieren? Es así de simple”, sentenció.

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