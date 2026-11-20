El cantante Peter Gene Hernandez, más conocido como Bruno Mars, confirmó con un emotivo mensaje en sus redes sociales el lamentable fallecimiento de su padre.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez”, escribió el cantante de 41 años junto a una fotografía abrazando a su progenitor, la que acompañó con un compilado de otras imágenes de la vida del hombre que falleció a los 74 años.

En el sentido texto, el intérprete aseguró que todo lo que sabe sobre música se lo había enseñado su padre, a quien describió como “el mejor padre del mundo” y que lo extrañará “todos los días hasta que nos volvamos a encontrar”.

“Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte”, concluyó en el escrito, donde recibió cientos de mensajes de apoyo de sus amigos y también de sus seguidores y fanáticos.

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