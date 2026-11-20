Un íntimo y conmovedor momento se vivió la noche de este jueves en un nuevo capítulo del estelar de Canal 13 Vértigo, cuando la cubana Betsy Camino se quebró al revelar el difícil proceso que vive para convertirse en madre.

Todo comenzó cuando recordó las críticas que recibió por su cuerpo en su reciente participación en “Fiebre de Baile”, lo que aseguró la dejó muy afectada.

“Me sentí muy mal, vulnerada, salir a explicar por qué estoy gorda, es algo que lo tenía para mi vida privada con mi pareja. Desgraciadamente lo tuve que hacer”, comenzó señalando Betsy.

“Para los que no saben, yo estoy tratando de ser mamá, no se ha podido, tengo un problema, no estoy ovulando, no tengo menstruaciones normales. Me trajo varias enfermedades, como el tema del azúcar, lo que produce insomnio, vómitos, malestares, depresión y eso súmale las hormonas que me estoy poniendo para que mi cuerpo despierte”, añadió en su relato.

“Gracias a Dios soy una mujer muy emprendedora, tengo las lucas, mi marido también para yo operarme, hacer lo que sea, pero mi tema va más allá”, continuó Betsy, agregando que “mi prioridad es que quiero ser inmensamente mamá, pero no puedo. Estoy desesperada, no te voy a mentir. Esto se me va de las manos, es algo que no puedo… Cristian es papá y entiende un poco, tiene la madurez de cómo es el proceso”, indicó sobre su pareja, con quien contraerá matrimonio el próximo 28 de diciembre.

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