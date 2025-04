Fallece reconocido actor Jay North a sus 73 años: interpretó a Daniel el Travieso

El reconocido actor estadounidense, Jay North, falleció este domingo a sus 73 años.

Según The Hollywood Reporter, la actriz Jeannie Russell, declaró al medio que el intérprete de la famosa serie de los años 60, Daniel el travieso, murió en su casa en Florida, tras padecer durante años cáncer de colon.

Russell, quien interpretó a Margaret Wade en su programa, tildó a Jay como a su "hermano de otro mundo".

SU CARRERA ACTORAL

Jay North comenzó a actuar desde muy pequeño, en 1959, a los 6 años, obtuvo su primer e inolvidable papel de "Dennis Mitchell", el niño travieso del vecindario en la serie basada en la tira cómica homónima creada por Hank Ketcham.

La famosa serie "Dennis the Menace", "Daniel el travieso" en español latino, emitió cuatro temporadas, con un total de 146 episodios. Debido a su gran éxito, North se convirtió en uno de los actores infantiles más populares de su época.

Por otro lado, Jay también fue parte de otros proyectos, tal como "Zebra in the Kitchen" de 1965, donde interpretó a Chris Carlyle, un niño que al ver las precarias condiciones de los animales en el zoológico local, decide liberarlos, provocando un caos en la ciudad.

Ese mismo año, hizo apariciones en populares programas de televisión como The Man from U.N.C.L.E. y The Lucy Show.

Luego, en los años 70, North decidió alejarse de la actuación y exploró un breve paso por la Marina de los Estados Unidos.