Fallece Julio Zegers Landa, destacado compositor y doble ganador del Festival de Viña del Mar

El mundo de la música nacional se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del músico y cantautor chileno Julio Zegers Landa, ocurrido a los 81 años. La información fue confirmada durante la jornada de este domingo por la Municipalidad de El Monte, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Desde el municipio expresaron su pesar por la partida del artista, señalando que “Falleció Julio Zegers Landa (1944-2025). Con profundo dolor despedimos al destacado músico montino Julio Zegers Landa, arquitecto, publicista, compositor y cantautor ligado al movimiento del ‘canto nuevo’ en las décadas de 1960 y 1970”, junto con enviar condolencias a su familia y cercanos.

El deceso del intérprete también fue confirmado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). Zegers destacó por una extensa trayectoria como compositor e intérprete, siendo autor de Los Pasajeros, una de sus canciones más emblemáticas.

Asimismo, Julio Zegers fue ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en dos oportunidades, correspondientes a las ediciones de 1970 y 1973, consolidando su lugar en la historia de la música chilena.

