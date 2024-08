Fallece el padre de Fabrizio y Nicolás Copano: hermanos dedicaron emotivas despedidas

Nicolás Copano confirmó a través de redes sociales el fallecimiento de su padre, Patricio Copano Sánchez.

"Mi papá se fue ayer 28 de agosto. Hoy lo recordamos. Papá siempre llegaba", escribió el periodista, compartiendo una crónica titulada "Oda a un padre bueno".

"Mi papá es enorme: obsesivo, meticuloso, preocupado. Me dejará tranquilidad porque eso hacen los buenos padres. Alguna vez, cuando era niño, pensé que todos los tenían. No es así, lo aprendí", dice el texto.

Agregó que "papá no tuvo papá. O sea, sí lo tuvo, en algunas cosas. Pero no de la manera en que él fue con nosotros. Esa idea del 'mejor papá del mundo' de las tarjetas, yo la tuve".

"Mi papá diseñó los planos de la casa que mi mamá disfrutará en el sur, y también los nuestros y los de sus nietos. Mi papá corrió por mí y mis hermanos", aseguró.

"El dolor de no haber cumplido con la lista tradicional a veces aparecía. Y en estos días de agonía, me regaló frases sobre cómo van a llegar las cosas que no compartiré, porque hay cuestiones que son para uno", agregó.

"Yo trabajo los domingos por mi padre. Mi padre trabajó por nosotros, para que estuviésemos bien. Nunca pasé frío ni hambre. Los juguetes llegaban, y si no, llegarían tarde o temprano", recordó.

Nicolás relató que "una de las mejores charlas que tuvimos fue cuando jubiló".

"Yo lo tenía contratado. Llegó a un Starbucks con una carpeta azul que firmé, y de la nada me dijo: 'Me preocupé de que no les faltara nada'", contó.

"Y cerró con una reflexión: 'Lo que yo aprendí sobre la vida y el trabajo es que todos los autos tienen cuatro ruedas. Unos son más grandes, otros más pequeños, pero se llega igual. Siempre llegó. Papá siempre llegaba", concluyó.

Por su parte, su hermano Fabrizzio se refirió brevemente a la muerte de su padre: "Te amo papá. Espero estar a la altura", escribió, junto con publicar una fotografía junto a Patricio.

