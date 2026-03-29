Fallece Eduardo Cruz-Johnson: Adiós a una figura histórica de la televisión chilena

Este domingo se confirmó la partida de Eduardo Cruz-Johnson, una de las figuras más reconocibles de la pantalla chica nacional. Su deceso enluta al periodismo y a la industria televisiva, donde se desempeñó por décadas como conductor de informativos y participante de diversos programas de entretenimiento.

En el último periodo, el comunicador había lidiado con un complejo cuadro de salud. Según relató el propio Cruz-Johnson, padecía de diabetes, enfermedad que se sumó a las secuelas de un accidente sufrido este 2024. Dicho incidente derivó en una cirugía de clavícula y una posterior infección en un pie, complicaciones que él mismo transparentó ante la opinión pública.

La trayectoria de Cruz-Johnson estuvo ligada por más de 20 años al Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile. En la señal estatal, se transformó en un rostro fundamental de 24 Horas, donde su sobriedad y profesionalismo lo elevaron a la categoría de referente mediático para múltiples generaciones de chilenos.

Más allá de su faceta en las noticias, su versatilidad lo llevó a incursionar en el mundo del espectáculo, participando en reality shows y otros formatos televisivos. Su fallecimiento pone fin a una carrera que dejó una marca profunda en la memoria colectiva del país, provocando múltiples muestras de afecto tras conocerse la noticia.

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