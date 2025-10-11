Fallece Diane Keaton, ícono de Hollywood y ganadora del Óscar por Annie Hall

El mundo del cine despide este sábado a una de sus figuras más queridas y emblemáticas: Diane Keaton, actriz estadounidense y ganadora del Óscar en 1978 por su recordado papel en Annie Hall. Según informó un portavoz de la familia a la revista People, Keaton falleció en California a los 79 años, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La actriz debutó en la gran pantalla con Lovers and Other Strangers (Amantes y otros extraños, 1970) y rápidamente se consolidó como un talento único en Hollywood. Su versatilidad la llevó a interpretar desde Kay Adams en El Padrino —la esposa de Al Pacino— hasta icónicos papeles en las comedias de Woody Allen, con quien mantuvo una relación profesional y personal muy cercana.

Fue precisamente su trabajo con Allen en Annie Hall el que le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1978, gracias a una interpretación que redefinió la comedia romántica y la consolidó como un referente generacional. A lo largo de su carrera recibió otras tres nominaciones al Óscar: por Reds (1981), Simple Secrets (1996) y Anything’s Gotta Give (Cuando menos te lo esperas, 2003).

Lejos de retirarse, Keaton continuó actuando con la misma energía durante sus 70 años. Participó en películas recientes como Book Club (El club del libro, 2018) y Poms (Mejor que nunca, 2019), ambas centradas en mujeres que reinventan su vida en la madurez. En una entrevista con la AFP durante esa etapa, expresó: “Y si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo”, asegurando que no temía a la vejez ni a la jubilación.

Soltera y madre de dos hijos adoptivos, Keaton defendió siempre su independencia. “Creo que soy una de las pocas mujeres solteras de mi edad que ha hecho películas sin casarse. ¿Quizás soy una anomalía?”, comentó con humor, para luego agregar: “¡No soy infeliz!”.

Su último papel en el cine fue en Summer Camp (Campamentos de verano, 2024), donde compartió elenco con Kathy Bates y Alfre Woodard. Su legado artístico, marcado por la autenticidad, la elegancia y un carisma inconfundible, la consagra como una de las actrices más influyentes de Hollywood.

