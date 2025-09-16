Fallece a sus 89 años Robert Redford, leyenda del cine y fundador del Festival de Sundance

Robert Redford, legendario director y actor protagonista de filmes como 'El golpe', 'Memorias de África' o 'Dos hombres y un destino', ha muerto la madrugada del martes en su casa de Utah a los 89 años.

Su fallecimiento, en las montañas de las afueras de Provo, fue anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de publicidad Rogers & Cowan PMK. Según recoge The New York Times la publicista confirmó que Redford había muerto mientras dormía, pero no especificó la causa.

Fue fundador del Festival de cine de Sundance y ganador de tres premios Oscar, entre ellos el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002.

La fimografía de Redford incluye títulos como 'La jauría humana' (1966), 'Dos hombres y un destino' (1969), 'El candidato' (1972), 'El golpe' (1973), 'Nuestros años felices' (1973), 'Los tres días del cóndor' (1975) o 'Todos los hombres del presidente' (1976).

'Gente corriente' (1980) marcó su debut como director con el que ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección.

