Fallece a sus 87 años Maricarmen Vela, recordada actriz de “El Chavo del 8”

La actriz mexicana, Maricarmen Vela, reconocida por su destacada trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, falleció a los 87 años. Su rostro y talento quedaron grabados en la memoria de los fans por haber dado vida a la tía de Paty en el querido clásico “El Chavo del 8”.

La triste noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que a través de un comunicado en redes sociales expresó su profundo pesar por la partida de la artista.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, señalaron.

Vela participó en las últimas temporadas del emblemático programa de Roberto Gómez Bolaños, interpretando a una de las vecinas más recordadas del segundo piso de la vecindad. Su personaje, lleno de elegancia y simpatía, marcó una época para los seguidores de Chespirito.

Pero su legado no se detuvo ahí. Maricarmen también brilló en otras producciones como “Dos locos en escena” —escrita por el propio Chespirito— y en populares episodios de “La Rosa de Guadalupe”, donde demostró su versatilidad y amor por la actuación hasta sus últimos años de carrera.

Como dato curioso, el personaje de Gloria, la vecina y tía de Paty, fue interpretado por distintas actrices a lo largo de la historia del programa: Maribel Fernández (1972), Olivia Leyva (1975), Regina Torné (1978) y, finalmente, Maricarmen Vela (1987), quien le dio su toque distintivo y entrañable.

Con su partida, la televisión mexicana pierde a una intérprete que supo ganarse el cariño del público con talento, dulzura y una carrera que abarcó generaciones.

PURANOTICIA