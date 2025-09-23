Fallece a sus 87 años Claudia Cardinale, leyenda del cine europeo: "Deja una huella indeleble"

La reconocida actriz Claudia Cardinale falleció este martes a los 87 años en la ciudad de Nemours, al sur de París, según confirmó su agente, Laurent Savry.

Cardinale, nacida en 1938 en lo que hoy es Túnez y de ascendencia siciliana, contaba también con nacionalidad francesa. A lo largo de su destacada carrera, protagonizó más de 150 películas, varias de ellas consideradas íconos del cine de autor europeo.

La actriz inspiró a destacados directores como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone, con quienes trabajó en algunas de las películas más emblemáticas del cine europeo, tales como "8½" ("Fellini, ocho y medio"), "Il Gattopardo" ("El gatopardo"), "Rocco e i suoi fratelli" ("Rocco y sus hermanos") y "C'era una volta il West"("Érase una vez en el Oeste").

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, la recordó como "la personificación de una gracia completamente italiana" y "una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos".

Además, el alcalde de Cannes, David Lisnard, aseguró que: "Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes", recordando que la actriz protagonizó el cartel de la edición 70 del festival.

PURANOTICIA