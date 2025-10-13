Fallece a sus 78 años René Olivares, el artista detrás de la identidad visual de Los Jaivas

Dolor en el mundo del arte y la música chilena, luego de que este lunes se confirmara el fallecimiento del destacado pintor René Olivares, reconocido por su estrecha colaboración con Los Jaivas, agrupación a la que se le consideraba un “sexto integrante” debido a su aporte visual y creativo en gran parte de su trayectoria.

El artista tenía 78 años y murió en París, ciudad en la que residía desde hace décadas.

“Me confirman la partida del gran René Olivares en París. René fue un miembro más de Los Jaivas", señaló el periodista Freddy Stock, quien dio a conocer la lamentable noticia.

“Con su pincel, tradujo al lienzo las melodías y armonías majestuosas del grupo y le dio forma al rostro de sus discos”, complementó el comunicador.

Olivares compartió parte de su vida con los miembros de la banda en la capital francesa, cuando el grupo se estableció allí a fines de los años setenta durante su etapa de expansión internacional.

Desde el círculo cercano de Los Jaivas expresaron profundo pesar por la partida del pintor, a quien describen como un amigo entrañable y "pieza clave" en la identidad visual del conjunto.

Su legado artístico permanece inmortalizado en portadas icónicas como las de Alturas de Machu Picchu, El Indio, Canción del Sur, Aconcagua e Hijos de la Tierra, además de innumerables obras que acompañaron el recorrido visual y simbólico de la banda a lo largo de más de seis décadas.

