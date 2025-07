Fallece a sus 67 años Michael Madsen, icónico actor de Perros de la Calle y Kill Bill

Este jueves 3 de junio, falleció a sus 67 años el actor Michael Madsen, reconocido por su trabajo en las películas de Quentin Tarantino.

Según el medio TMZ, El intérprete lamentablemente sufrió un paro cardíaco, donde fue encontrado sin vida en su casa en Malibú, y su deceso fue confirmado por su representante.

Madsen fue conocido por su papel como Mr. Blonde en Perros de la Calle (1992), siendo el foco de una de las escenas más recordadas, donde tortura a un policía al ritmo de “Stuck in the Middle With You” de Stealers Wheel. Además, el actor también participó en Kill Bill, en el rol del único asesino que logra doblegar a la protagonista, consolidando su vínculo con Tarantino.

También, el actor fue parte de películas como The Doors (1991), Thelma & Louise (1991), Liberen a Willy (1993), Species (1995) y Sin City (2005), además de trabajar como actor de voz en múltiples videojuegos.

Cabe mencionar y destacar que Madsen estaba por lanzar un libro de poemas titulado “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems” (Lágrimas por mi padre: Pensamientos y poemas fuera de la ley).

“Michael Madsen fue uno de los actores más icónicos de Hollywood, que será extrañado por muchos”, declararon sus managers.

