Fallece a sus 39 años Michelle Trachtenberg, conocida actriz de Gossip Girl

Este miércoles, medios estadounidenses confirmaron el lamentable fallecimiento de la reconocida actriz, Michelle Trachtenberg, quien tenía 39 años.

La artista fue hallada sin vida en su departamento, específicamente en Central Park South, en Nueva York.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, pero cercanos indicaron que Trachtenberg se había sometido a un trasplante de hígado en el último tiempo.

Además, últimamente la intérprete había generado preocupación entre sus fanáticos, quienes habían asegurado que se veía “poco saludable”. Tras esto la actriz respondió en sus redes sociales hace un par de semanas que se encontraba “feliz y saludable”.

Cabe mencionar que Michelle Trachtenberg participó en famosas series como Gossip Girl y Buffy, la Cazavampiros.

También estuvo en películas como Harriet the Spy, Inspector Gadget, Eurotrip, Ice Princess, Black Christmas, 17 Again, Cop Out, y Killing Kennedy.

PURANOTICIA