Fallece a sus 37 años José de la Torre, actor de 'Vis a Vis' y 'Toy Boy'

Este viernes 6 de diciembre, se dio a conocer el fallecimiento de José de la Torre, actor reconocido por sus papeles en series como Vis a vis y Toy Boy.

El intérprete tenía 37 años, y luchaba contra una enfermedad grave, según informaron diversos medios europeos.

Además de su carrera como actor, de la Torre trabajó como modelo para reconocidas marcas de joyería y moda.

“Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. No paraba de ver películas, simplemente para entretenerme, y eso me atrapó“, señaló una vez de la Torre en una entrevista con un medio europeo.

José de la Torre será despedido en una ceremonia privada este viernes 6 de diciembre en Montilla, Córdoba, su ciudad natal, donde familiares y amigos cercanos se reunirán para rendirle homenaje al querido actor.

