Fallece a los 80 años Dolly Parton, cantante, compositora e ícono de la música country

La cantante y actriz Dolly Parton, una de las artistas más icónicas del siglo XX, falleció a los 80 años, informó su familia este martes. Desde una infancia de pobreza en Tennessee, Estados Unidos, construyó una carrera como compositora, cantante y actriz; vendió más de 100 millones de discos. Entre sus canciones más famosas se encuentran “Jolene” y “I will always love you”, que luego inmortalizó Whitney Houston para la película "El Guardaespaldas".

"La tristeza nos invade a nosotros, no a Dolly", dijo Brian Seaver, sobrino de Parton, en un video publicado en las redes sociales de la artista. "Dolly vivió en la luz y seguramente está en los brazos de Jesús", añadió.

Parton falleció "en paz" su casa en la ciudad de Nashville, Tennessee, informó la familia en un comunicado.

También destacó los roles de la artista nacida en 1946 como cantante, compositora, filántropa, actriz, dramaturga y escritora.

"Con una vida llena de brillos que resplandeció lo suficiente como para que todo el mundo la viera, Dolly seguirá siendo para siempre una fuente de inspiración, no solo por su música atemporal y su prolífica carrera como compositora, sino también por su ingenio, calidez y amabilidad, que nos hicieron sentir a todos como una familia", dice el comunicado.