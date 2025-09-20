Fallece a los 79 años el reconocido comediante Willy Benítez

El actor y comediante Willy Benítez falleció este sábado a los 79 años producto de complicaciones de salud debido a un accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió recientemente.

Reconocido por su personaje "Juan Gallo" y su legado en la comedia nacional. Benítez comenzó su carrera artística en la música, fundando la banda Beat 4. Luego, se dedicó a la comedia.

Benítez también participó en el popular programa de televisión "Festival de la Una", donde mostró su talento como comediante y actor, y en otros programas como "Pin Pon", "La cafetera voladora", “El Chapuzón”, entre otros.

El actor fue reconocido por su talento y dedicación a la comedia. Hace unos años, tras una exitosa presentación en el Festival de Omué, Bombo Fica lo invitó a participar con él en su presentación del Festival de Viña para honrar su trayectoria y legado.

En años recientes, Benítez se mantuvo activo como actor, participando incluso en un papel en la serie chilena de Netflix “42 días en la oscuridad”.

Uno de los hitos recordados de Benítez fue su irrupción en el Festival de Viña en 1983, donde subió al escenario de la Quinta Vergara caracterizado como "Juan Gallo" para protestar por la falta de humor nacional en el certamen durante la dictadura.

Su llamado era a que el humor y el arte debían estar presentes. “Es un artista que fue y será reconocido por su talento y dedicación a la comedia y su legado, que sigue vivo en la memoria de sus fans y colegas”, señaló la familia.

El velorio del comediante se realizará en Benzanilla 1305 en la comuna de Independencia. Su funeral se llevará a cabo en el Parque Lo Prado.

