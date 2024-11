Fallece a los 35 años Paul Teal, actor de la serie ''One tree Hill''

El conocido actor estadounidense, Paul Teal, conocido por su trabajo en la serie "One Tree Hill", falleció el pasado viernes a los 35 años de edad debido a una larga batalla contra el cáncer.

La noticia fue anunciada por su esposa, Emilia Torello, a través de sus redes sociales y también al medio de espectáculos estadounidense TMZ.

Torello reveló al medio mencionado que Teal fue diagnosticado en el mes de Abril con cáncer neuroendocrino de páncreas en etapa IV.

"Era el hombre con más talento que he conocido. Cuando se proponía algo, no había quien le parara. Era la persona más diligente y dedicada. Creía de todo corazón que saldría adelante gracias a esas cualidades. Eso es lo que hace que esta pérdida sea aún más trágica" expresó Emilia.

Paul Teal apareció en la séptima temporada de la serie "One Tree Hill" donde interpretó a Josh, siendo su primer crédito como actor de acuerdo a IMBd. También, participó en The Walking Dead, Goode Behavior, Shots Fried, World Beyond, entre otros.

Cabe destacar que Teal también era conocido por sus papeles teatrales, apareciendo en obras como Newsies, Sweeney Todd y Rent.

