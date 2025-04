Fabricio Vasconcelos habría ofrecido millonaria cifra para ocultar el escandaloso encuentro con su amante

Durante esta semana una polémica noticia sacudió al mundo de la farandula. Y se trata de la supuesta infidelidad por parte del bailarín Fabricio Vasconcelos hacia su esposa, Mariela Román, quienes llevan casi 20 años de relación.

El influencer, Danilo 21, fue quien reveló esta bomba, asegurando que el brasileño habría tenido un encuentro sexual con la modelo trans de 25 años, Agustina "Joa" Cabañas, quien recordemos rumores también decían que ella estuvo con el senador Felipe Kast.

“Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal”, reveló "Joa" al programa Que te lo digo.

Luego de que saliera a luz esta noticia, Mariela y Fabricio rompieron.

“Hubo llantos, hubo gritos al interior, que terminan con Fabricio deambulando por las calles de su barrio”, filtraron en Zona Latina.

LA MILLONARIA CIFRA QUE FABRICIO OFRECIÓ

Ahora, hay nuevos antecedentes sobre el caso, en el cual confirman que Fabricio Vasconcelos habría intentado sobornar a Danilo 21 y a Agustina Cabañas para que no expusiera la situación ante los medios.

“Fabricio, hoy muy temprano, se habría puesto en contacto con ambos y, según la información que tengo reporteada, les habría ofrecido dinero para que Danilo 21 y Agustina, la mujer que se involucró sexualmente con Fabricio, cambiaran la versión de la historia“, reveló el periodista Luis Sandoval.

“Les habría ofrecido una cantidad bastante abultada para que cambiaran su versión”, complementó Sergio Rojas.

Además, en el programa mencionado dijieron la cifra exacta que habría ofrecido Fabricio: 10 millones de pesos.

En último lugar, compartieron un supuesto mensaje del abogado del brasileño, donde asegura que “estamos dispuestos a deponer todas las acciones legales... por algo que a ti y a tu amiga los deje tranquilos”.

