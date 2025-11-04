Fabricio Vasconcellos y Mariela Román habrían retomado su relación tras escándalo de infidelidad

Parece que el amor volvió a tocar la puerta de Mariela Román y Fabricio Vasconcellos, aunque esta vez en medio de un torbellino de rumores, traiciones y segundas oportunidades. Todo esto luego de la supuesta aventura del ex Axé Bahía con la modelo Agustina Cabañas, que habría puesto fin a su matrimonio.

La siempre bien informada Cecilia Gutiérrez soltó la bomba en el último capítulo de su podcast Bombastic. "Ellos se habían hecho medio los lesos, habían negado la cosa, pero volvieron (...) Fabricio Vasconcellos, posterior al escándalo de infidelidad con Agustina Cabañas, se había ido a vivir con un amigo y tomó distancia de Mariela. Después él arrendó una casa en el mismo barrio. Yo publiqué una foto de ellos en el aeropuerto, donde ella dice que él solo las fue a dejar al aeropuerto con sus hijas", partió diciendo la Miss Bombastic de la farándula.

Según contó la periodista, todo indica que el bailarín nunca habría usado la casa que arrendó tras dejar el hogar familiar. Sí, así como se lee: el supuesto distanciamiento habría sido más corto de lo que muchos creían.

"Esta semana me contaron que el señor Fabricio Vasconcellos nunca usó la casa que había arrendado y parece que llegó a un acuerdo para que la use un amigo porque tiene un contrato por un año y volvió a la casa con Mariela", agregó Cecilia.

Lo más curioso es que, pese a todo el revuelo que generó su presunta relación con Cabañas, Fabricio jamás dio su versión pública de los hechos, dejando a todos con más preguntas que respuestas.

Y como si fuera poco, Gutiérrez remató con una reflexión que no pasó desapercibida: "Yo creo que en esas cuestiones, como pasó con la Maly Jorquiera, que después no resultó, cada uno es dueño de sus decisiones", añadió Gutiérrez.

