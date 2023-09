Fabio Agostini es el nuevo galán que se suma a “Tierra Brava”

Cada vez queda menos para que Canal 13 estrene en pantalla su nuevo reality “Tierra Brava”, el que bajo la conducción de Sergio Lagos y Karla Constant, 16 participantes se deberán enfrentarse en reñidas competencias.

Ahora, un nuevo nombre se sumó a los ya confirmados Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres, Azzartt Maveth, “El Futuro Fuera de Órbita”, Camila Campos, Miguelito, Shirley Arica y Camila Arismendi, el enchicho reality peruano Fabio Agostini.

“Sé que le voy a caer bien a la gente, y a otros mal… no voy a pasar desapercibido”, aseguró el modelo de 33 años, quien es oriundo de Canarias, España, y que tendrá su debut en la televisión nacional.

“He estado en varios realities de canto, de baile, de competencia y de amor, pero éste va a ser totalmente diferente, nunca he estado encerrado en una casa por varios meses, es algo que siempre quise hacer. Tengo muchas ganas de empezar, me intriga ver con qué personas voy a convivir”, indicó Agostini sobre su nuevo desafío en televisión.

Sobre su mayor miedo dentro del encierro, relató que “yo soy especial para comer, sé que ese va a ser mi talón de Aquiles. Como cada tres horas, soy muy disciplinado con mis comidas. De desayuno como 9 huevos, avena, frutos secos, y no sé si voy a poder tener este modo de alimentación allá”.

“El tiempo que pase ahí quiero aprovecharlo para hacerle la vida imposible a los que me jodan. Mi madre dice que soy muy jodido, me encanta reírme pero no soy de los que se dejan manipular ni tratar mal”, expresó tajante el nuevo confirmado de “Tierra Brava”, reality que debutará a través de las pantallas de Canal 13 el próximo domingo 1 de octubre, después “Teletrece Central”.

