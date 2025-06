ExSeremi de Obras Públicas se querella contra Rubí Galusky tras acusación de acoso

Una nueva polémica envuelve a la chica reality Camila Alejandra Briceño Ewert, más conocida como Rubí Galusky, luego de que se diera a conocer que el exseremi de Obras Públicas de la región de Atacama, Alfredo Campbell, presentara una querella en su contra por injurias graves con publicidad.

Todo comenzó cuando el pasado mes de mayo, quien se hizo conocida por participar del programa de telerrealidad de Mega “¿Volverías con tu ex?”, acusara a través de sus redes sociales un supuesto hostigamiento de parte de la exautoridad.

“Hola, gente. Quiero dejar súper claro que este hombre que está aquí en la foto, Alfredo Campbell Aguilar, no para de acosarme y temo por mi vida”, aseguró Rubí en su cuenta personal de Instagram.

Ahora, en conversación con el medio local Atacama Noticias, Alfredo Campbell detalló que “se me imputan hechos absolutamente falsos, que dañan gravemente mi honra y mi dignidad”, por lo que decidió presentaran la demanda en contra de la chica reality "porque lo que esta persona ha difundido es inaceptable y atenta directamente contra mi reputación, tanto a nivel personal como profesional”.

“Nunca antes había pasado por algo así. Me ha afectado emocionalmente, me ha generado conflictos en mi ambiente laboral y social, y me he visto en la necesidad de dar explicaciones por algo que jamás he hecho”, añadió, asegurando que “no tiene ningún tipo de vínculo” con Briceño.

Si bien el video fue eliminado de la red social de la exintegrante de “Palabra de honor”, se mantuvo un tiempo considerable como para que se viralizara y se replicara en diversos sitios de noticias, por lo que la ex autoridad decidió comenzar el proceso judicial.

PURANOTICIA