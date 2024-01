Expulsan a Britney Spears de hotel por hacer desinhibido topless

La cantante Britney Spears fue expulsada del lujoso hotel Four Seasons, ubicado en el condado de Westlake Village en Los Ángeles, esto tras incomodar a los huéspedes por hacer un desinhibido topless en una piscina, así lo reportó el medio estadounidense The U.S Sun.

Según el mismo medio, Spears no solo enojó a los huéspedes con esta acción, además aseguran que la artista estaba actuando de manera “extraña” y “molesta”, lo cual irritó a las personas que estaban alojando.

Cabe mencionar, que esta no es la primera vez que la expulsan del mismo hotel e incluso se ha hablado, de que la administración decidió vetarla por un tiempo indeterminado.

Por otra parte, en el mismo medio, hicieron contacto con personas cercanas a la intérprete de “Ooops!... i did it Again” y “Toxic”, para tener su versión de los hechos y fue su representante quien aseguró que el incidente mencionado “no era cierto”.



