Expo Quillota confirma dupla de animadores para su 26ª versión que transmitirá Mega

La Municipalidad de Quillota y Megamedia dieron a conocer la dupla de animadores que estarán a cargo de la transmisión televisiva de la Expo Feria “Yo Creo en Quillota”, el gran encuentro de emprendimiento y cultura del interior de la región de Valparaíso, que se desarrollará entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el estadio Lucio Fariña Fernández.

​Se trata nada de la destacada animadora de Mega y del Festival de Viña del Mar, Karen Doggenweiler. La conductora del matinal «Mucho Gusto» está ligada familiarmente a la ciudad y -además- hace algunos años fue nombrada madrina de San Luis de Quillota.

​En la animación, junto a Karen, estará el periodista Julio César Rodríguez. El conductor del exitoso reality «Volverías con tu Ex? 2» fue uno de los principales impulsores de que Mega transmitiera a todo Chile y el mundo esta tradicional feria quillotana.

​La dupla televisiva se sumará a los créditos locales Maite Jiménez y Víctor González, quienes serán los encargados de presentar la noche inaugural, el jueves 29. En tanto, el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 tendrá a la dupla Doggenweiler-Rodríguez como los anfitriones del espectáculo.

SHOW PARA TODOS

​El alcalde Luis Mella valoró el esfuerzo de la Municipalidad de Quillota por ofrecer un espectáculo de calidad, a bajo a costo, en medio de las estrecheces económicas que vive el país y que, además, este año será televisado.

“Estamos muy contentos en Quillota al conocer los animadores que estarán a cargo de la Expo Quillota 2026. Tanto Karen Doggenweiler como Julio César Rodríguez son personas muy conocidas en Chile, muy famosas por todo lo que han hecho en nuestro país. Karen Doggenweiler es la animadora del Festival de Viña, ha ganado premios en los últimos años”, sostuvo de entrada.

Respecto a Julio César explicó que el periodista es "reconocido por su capacidad como creador de la televisión y animador, así que es un privilegio que la Expo Quillota tenga como animadores a Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez”.

​La programación del escenario principal de la Expo Feria “Yo Creo en Quillota” contempla grandes invitados de diferentes musicales, entre los que destacan el legendario cantautor romántico Franco Simone, quien llegará al evento directamente desde Italia; el exitoso dúo nacional Los Vásquez y su pop cebolla; la voz de la cumbia argentina Rodrigo Tapari; el popular cantante tropical Leo Rey y la reina de la música tropical ranchera Alanys Lagos.

Jueves 29/10

-Claudio &Marcelo

-Los Vásquez

-Sinaka

Viernes 30/10

-Franco Simone

-Humor: Esteban Düch

-Rodrigo Tapari

Sábado 31/10

-Leo Rey

-Humor: Microbio Caluga

-Bayron Fire

Domingo 01/11

-Christell (Infantil - 17 hrs)

-Alanys Lagos

-Humor: Melón, Melame y Patty Cofré

-Los Charros de Lumaco

​Es importante recordar que la Expo Feria “Yo Creo en Quillota” es un encuentro productivo que llega a su versión número 26. Este año tendrá 330 expositores de todo Chile y Argentina, en rubros como artesanía, productos gourmet, textiles, gastronomía y cervezas artesanales, entre otros. Además, contará con un escenario cultural por el que este año pasarán 150 artistas locales, entre cantantes, bandas musicales, agrupaciones de danza y teatro.

Todo lo anterior se suma a diversos atractivos, como juegos infantiles, exposiciones, modelismo, el Planetario de Ocoa, El Almacén del Recuerdo, presentaciones diarias del Circo “Mundos Mágicos” y otras instancias, que permiten una experiencia completa, desde las 13:00 horas -en que el estadio abre sus puertas- hasta cerca de la 1 de la mañana, cuando concluye el show del escenario principal y pagando una entrada a precios populares. Además, este año, por primera vez, EFE dispondrá del tradicional servicio turístico Tren del Recuerdo, que saldrá el sábado 31 de octubre desde Estación Central con destino a la “Expo Quillota”.

Las entradas para la Expo Feria “Yo Creo en Quillota” se venden a través de Ticketplus.cl y presencialmente en la Plaza de Quillota. Los valores son de sólo $1.000 para niños de 6 a 12 años, personas mayores de 65 años o en situación de discapacidad. La entrada general cuesta $7.000 (con el recargo de la ticketera incluido), aunque pueden obtenerse descuentos por ingresar antes de las 18:00 horas o presentando la tarjeta de beneficios “Quillota Más Cerca”.

PURANOTICIA