Expo Quillota 2026 lidera en sintonía en su debut televisivo por Mega

La noche de este viernes 30 de octubre se vivió la segunda jornada de la Expo Quillota 2026, lo que también marcaba en debut televisivo del evento, el que en esta ocasión contó con la conducción de Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez.

El primero en subir al escenario fue Franco Simone, quien con sus grandes éxitos emocionó a su fanaticada, y sorprendió al homenajear a Violeta Parra interpretando la célebre canción “Volver a los 17”.

Luego fue el turno del humor, donde en esta ocasión el encargado de hacer reír a los presentes fue el comediante venezolano Esteban Düch.

Posteriormente, el cierre estuvo a cargo de Rodrigo Tapari, voz detrás de los éxitos de la agrupación de música tropical Ráfaga, quien hizo bailar a los asistentes.

La jornada estuvo marcada por el debut televisivo del evento quillotano, el que fue transmitido por Mega, y le valió a la estación televisiva liderar la sintonía en horario estelar.

Durante la presentación de Franco Simone, entre las 22:09 y las 00:46 horas, Mega marcó un promedio de 430.511 personas por minuto online, con un peak de 555.225 personas, consagrándose en el primer lugar de sintonía, seguido en segundo lugar por Chilevisión con Primer Plano, que registró un promedio de 368.961 personas por minuto en el mismo horario.

Posteriormente quedó TVN con un promedio de 258.136 personas por minuto, y luego Canal 13 con un promedio de 245.919 personas por minuto.

La Expo Quillota 2026 continuará durante la noche de este sábado en el Estadio Lucio Fariña Fernández, donde será el turno de la cumbia con Leo Rey, el humor con Microbio Caluga y Bodoque, y Bayron Fire será el encargado de cerrar la tercera jornada del evento.

PURANOTICIA