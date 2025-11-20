Explota la polémica en Fiebre de Baile: Rai Cerda fue eliminado del programa y acusa favoritismo

El último capítulo de Fiebre de Baile, volvió a encender la pantalla de Chilevisión con una sexta eliminación. La zona de riesgo estuvo integrada por María José Quiroz, Daniela Castro, Esteban Paredes y Raimundo Cerda, quienes se jugaron el todo por el todo en la pista.

El primero en respirar aliviado fue el ídolo albo, salvado por la votación popular, mientras que la comediante se mantuvo firme gracias a la nota más alta del jurado.

Pero el drama no terminó ahí. Rai y Faloon explotaron acusando "tratos injustos", dando paso a uno de los descargos más tensos de la temporada.

Ya eliminado, el exchico reality llegó a El Var a desahogarse sin filtro. "Fue muy sorpresivo el resultado, no me esperaba esto, aunque está dura la competencia", señaló.

Luego, apuntó directamente a la situación de Cata Days, quien también estaba en riesgo pero no participó por un problema de salud. "Creo que se sentía mal y se fue no más. Al final lo postergaron una semana más, es un beneficio. Lo encuentro totalmente injusto", afirmó.

Como era de esperar, su pareja, Faloon Larraguibel, salió de inmediato a respaldar a Cerda, por lo que dijo que "se puede ensayar toda la coreografía con más tiempo y llegar a la eliminación siguiente mucho más preparado".

Ante el revuelo, el animador Juan Pablo Queraltó intentó bajar la tensión explicando que "los médicos del programa la evaluaron y se decidió que la próxima semana va directo al proceso de eliminación".

Cerda fue eliminado tras obtener el puntaje más bajo, apenas 28 puntos.

