Exparticipantes de «Rojo» se sumarán como nueva pareja al estelar «Aquí se baila» de Canal 13

Canal 13 anunció que muy pronto, tres nuevas parejas se sumarán al programa «Aquí se baila» para sorprender al público.

Una está compuesta por Chantal Gayoso y Matías Falcón, ambos excompañeros en el espacio «Rojo» de TVN y además, exparticipantes en la primera temporada del show del canal privado, donde acompañaron a Thiago Cunha y a Bárbara Moscoso, respectivamente.

“Lo que en esta temporada quiero conseguir es pasar a la final. En ningún programa donde he estado lo he logrado, siempre me pasa que pierdo justo antes. En «Rojo» salí quinta y desde el cuarto en adelante bailaban en la gala final, entonces me quedé con las ganas”, comentó la bailarína.

“Sería un honor lograrlo ahora, hacer el montaje final”, afirmó Gayoso, que obtuvo el noveno lugar de la temporada 1 de «Aquí se baila».

Por su parte, Matías declaró que “a mí me encantaban los programas de baile, siempre decía que me gustaría ser parte de eso. Siento que «Rojo» fue mi universidad. Yo no tenía tanta técnica, pero sí harta pasión y me subí al carro rápidamente. Gracias a eso llegué a la gala final de ese programa”, indicó.

Canal 13 indicó que este será su debut como figura en el programa, ya que entrará no como acompañante, sino como dupla de igual a igual con Chantal.

(Imágenes: Canal 13)

PURANOTICIA