Expareja española llega a «¿Volverías con tu ex? 2» y promete remecer el encierro

Nuevos rostros se sumarán al encierro de «¿Volverías con tu ex? 2», el exitoso reality de Mega que continúa incorporando participantes para elevar la tensión.

Se trata de los españoles Manuel González y Noelia Márquez, quienes además de contar con experiencia en televisión llegan al programa como expareja, por lo que su ingreso estará marcado por una historia que todavía mantiene asuntos pendientes.

González, de 35 años, posee una extensa trayectoria en realities y ha participado en programas como «La Isla de las Tentaciones», «Gran Hermano Dúo» y «Supervivientes 2025». Su personalidad directa y desinhibida ya anticipa que su paso por el encierro no será precisamente tranquilo.

El español, de hecho, no escondió sus intenciones al incorporarse al programa y aseguró que "en cada reality que he participado he tenido un lío de falda".

Luego sostuvo que "soy un tío divertido, espontáneo, natural y la verdad que un poco caliente también. No me va a frenar que una chavala aquí tenga novio".

Márquez, en tanto, tiene 28 años y también conoce de cerca el mundo de los realities.

La española participó en «La Isla de las Tentaciones» y luego se convirtió en panelista estable de «El Debate de las Tentaciones», donde destacó por su fuerte carácter y personalidad.

La llegada de ambos no pasará inadvertida para los demás integrantes del encierro. Mientras González tendría entre sus intereses a Flavia, Camila Nash y Nicole Moreno, Márquez pondría su atención en Austin Palao, Luis Mateucci y Tom Brusse.

De esta manera, el ingreso de la expareja española promete abrir nuevos escenarios dentro de «¿Volverías con tu ex? 2», particularmente considerando que ambos deberán convivir nuevamente mientras exploran nuevas relaciones en el encierro.

PURANOTICIA