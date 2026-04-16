Expareja de Britney Spears rompe el silencio tras el ingreso a rehabilitación de la cantante

Britney Spears vuelve a encender la preocupación en torno a su salud personal tras conocerse que habría ingresado a un centro de rehabilitación, según información difundida por TMZ.

El medio aseguró que la artista habría tomado la decisión de forma voluntaria, en medio de un complejo escenario marcado por el consumo de medicamentos y alcohol.

El episodio no llega en un momento cualquiera: ocurre semanas después de que la intérprete fuera detenida por conducir bajo los efectos de sustancias, un hecho que ya la tiene en la mira de la justicia y que podría traerle nuevas consecuencias legales en el corto plazo.

La noticia no tardó en generar reacciones, no solo entre seguidores, sino también desde su círculo más mediático. Uno de los que volvió a aparecer en la conversación fue Kevin Federline, exesposo de Spears y padre de sus hijos, con quien mantiene una relación históricamente tensa y marcada por controversias públicas.

"Kevin está al tanto de los informes que indican que ella ingresó en un centro de rehabilitación y se alegra que esté recibiendo ayuda. Lo fundamenral es que, sea cual sea el plan recomendado, lo siga y lo complete", señaló Mark Vincent Kaplan, abogado del ex bailarín a TMZ.

Cabe recordar que la separación entre Britney Spears y Kevin Federline ocurrió hace cerca de dos décadas, en medio de un mediático quiebre por “diferencias irreconciliables”.



Sin embargo, el capítulo volvió a abrirse en 2025, cuando Federline publicó su libro de memorias You Thought You Knew, donde expuso nuevos detalles sobre el consumo de sustancias de la cantante y el impacto que aquello habría tenido en la dinámica familiar y en la seguridad de sus hijos en común.

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