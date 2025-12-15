Exitosa serie "Pluribus" sorprende al público chileno con protagónico paso por Antofagasta en su sexto episodio

El sexto episodio de Pluribus, la nueva serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan para Apple TV+, sorprendió al público chileno al incorporar un extenso y explícito paso por el norte del país, situando a la región de Antofagasta como uno de los ejes narrativos del capítulo estrenado este viernes.

Lejos de tratarse de una mención incidental, la secuencia ambientada en Chile adquiere un rol protagónico dentro del relato. Tal como adelantó El Diario de Antofagasta, sin adelantar acontecimientos, localidades como San Pedro de Atacama, María Elena y Tocopilla se integran durante varios minutos al recorrido de uno de los personajes clave de la historia, transformando a la región en un escenario central dentro del universo de la serie.

Pluribus es una producción estadounidense de ciencia ficción postapocalíptica, desarrollada por el creador de Breaking Bad y Better Call Saul. La serie marca el reencuentro de Gilligan con la actriz Rhea Seehorn, quien interpreta a Carol Sturka, una escritora que resulta ser una de las pocas personas inmunes a un fenómeno viral de origen alienígena que convierte a la humanidad en una mente colmena aparentemente armónica.

El nombre de la serie alude a la expresión latina e pluribus unum (“de muchos, uno”), idea que atraviesa la historia y estructura su conflicto central, sin recurrir a explicaciones directas ni a una narrativa convencional.

El episodio muestra el desplazamiento del personaje Manousos Oviedo por territorio chileno a través de una combinación de mapas animados y secuencias visuales que acompañan su trayecto por el norte del país. Aunque las imágenes no fueron registradas en Chile, la referencia geográfica resulta clara y reconocible.

En la escena, Oviedo va trazando su ruta sobre un mapa, dejando constancia de su paso por San Pedro de Atacama, la Ruta 23 rumbo a Calama, Chuquicamata, María Elena y Tocopilla, antes de continuar su viaje hacia el norte fuera del país. Este momento funciona como una transición dentro del relato y muestra, además, que los habitantes del territorio chileno también parecen estar afectados por el fenómeno que atraviesa la historia.

El personaje, interpretado por el actor colombiano Carlos-Manuel Vesga, es presentado inicialmente como “un hombre en Paraguay” y va adquiriendo mayor relevancia a medida que avanza la temporada. Su recorrido por Sudamérica, incluido su paso por Chile, refuerza la dimensión global del relato y amplía el alcance geográfico de la serie.

Las escenas correspondientes a este viaje fueron grabadas principalmente en las Islas Canarias, en España, locación utilizada por la producción para recrear diversos paisajes del mundo. Sin embargo, la mención explícita de ciudades, rutas y enclaves del norte chileno sitúa de forma directa a Antofagasta, Calama, Chuquicamata y Tocopilla dentro del mapa narrativo de Pluribus.

Encargada por Apple con dos temporadas ya confirmadas, la primera entrega de la serie consta de nueve episodios estrenados a partir del 7 de noviembre de 2025. La producción ha recibido elogios de la crítica especializada, destacando especialmente la escritura de Gilligan, la actuación de Seehorn y la originalidad de su propuesta.

