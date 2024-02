Éxito tras éxito: Maná, Luis Slimming y Men at Work arrasaron en la tercera noche de Festival

Todo un éxito tuvo la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña de Mar luego que las dos bandas y el humorista presente arrasaran con todos los premios y los deleitaran con su repertorio, el cual también fue seguido atentamente desde las casas.

En primer lugar, la banda mexicana de rock/pop, Maná, intepretó sus más grandes éxitos en más de 90 minutos de espectáculo, el cual fue premiado con las gaviotas de plata y de oro por parte del público presente.

Los músicos aztecas repasaron parte importante de su carrera, con temas como «Vivir sin aire», «Clavado en un bar», «Te lloré todo un río» y «Rayando el sol», en muchas otras canciones que fueron coreadas por toda la Quinta Vergara.

Luego fue el turno del humor, a cargo del comediante nacional Luis Slimming, quien bastó sólo de algunos segundos para comenzar a hacer reír a carcajadas al público presente en el anfiteatro de la Ciudad Jardín.

Tal como se pudo apreciar a través de las redes sociales, el show de «Don Comedia» fue celebrado, aunque también surgieron algunas críticas por el tenor de los chistes. No obstante, lo claro es que su humor gustó tanto en la casa como en la Quinta Vergara.

La agrupación australiana Men at Work fue el número que cerró esta exitosa tercera jornada del Festival, y lo hizo llevándose los máximos galardones que entrega el público: las gaviotas de plata y de oro.

Apelando a los éxitos ochenteros «Down Under» y «Who can it be now?», la banda liderada por Colin Hay, logró realizar una presentación nostálgica que se llevó aplausos durante toda la extensión del recital.

Cabe hace presente que para este miércoles se espera la presencia del reggaetonero puertorriqueño Mora y de la cantante brasileña Anitta. En el humor, en tanto, estará el chileno Luis Miranda. Además, se conocerán a los finalistas de las competencias del Festival de Viña, tanto en la categoría internacional como en la folclórica.

