Exesposa de Paul Vásquez no guardó silencio y respondió a dichos de Mauricio Medina: "No le quedé debiendo ni tuve enredos de plata"

Tras las polémicas declaraciones de Mauricio Medina, la exesposa de Paul Vásquez, Carolina Orellana, no guardó silenció al respecto.

Recordemos que el Flaco abandonó el estudio de Only Fama, luego del contacto con su excompañero de Dinamita Show, el Indio, con quien lleva años distanciado por diversos problemas laborales.

En esa instancia, el Indio habló tajantemente y nombró a la exesposa de Paul, acusándola de unos interéses económicos.

Ahora, fue Orellana quien habló sobre lo ocurrido en el estelar de Mega, y respondió a las acusaciones que Medina lanzó en su contra, donde se refirió a unos conflictos económicos que terminaron con su amistad.

“Hago este video porque anoche Mauricio Medina, El Indio, en el programa Only Fama señaló que la señora del Flaco cobraba un porcentaje por la representación de los Dinamita, no le veo lo malo y no entiendo por qué Mauricio me menciona a mi”, dijo la madre de los dos hijos de Vásquez.

“Le quiero decir a Mauricio Medina que yo estoy alejadísima de los medios. Creo que es innecesario mencionarme a mi como que yo cobraba mi porcentaje porque no le veo nada de malo, era mi trabajo”, agregó Carolina.

Además, recalcó que: “Cuando yo hice mi trabajo y cobré mi porcentaje, yo a usted Mauricio Medina no le quedé debiendo ni tuve enredos de plata. ¿Cuál es la idea de mencionar y decir que yo cobraba mi porcentaje como representante de Dinamita Show?”.

Luego, para detallar aún más, la mujer se refirió a la comparación que hizo el Indio, quien en el programa aseguró que cuando su esposa asumió la representación de Dinamita Show, "no habría cobrado por ese trabajo".

“Ahora, la diferencia, hasta donde entiendo, pero su señora (la esposa del Indio) la que no cobró el porcentaje, porque ese es su tema, que yo lo haya cobrado, porque cuando su señora representó a Dinamita fue público que hubo plata, enredos y facturas con El Flaco, y esa es la gran diferencia”, sentnció.

"Cuando su señora representó a Dinamita tuvo enredos públicamente y cuando yo representé a Dinamita no tuve enredos de plata, entonces lo encuentro demás que usted hoy en día me mencione poniendo como algo malo que yo haya cobrado mi porcentaje era mi trabajo y creo que todos trabajamos por plata", cerró Claudia Orellana.

