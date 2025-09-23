Exembajador Jaime Gazmuri asume como presidente de TVN en reemplazo de Francisco Vidal

El Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a Jaime Gazmuri Mujica como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile se desempeñó como director de TVN en 2019 y fue miembro del Consejo Nacional de Televisión (2011-2013).

Además, Gazmuri tiene una amplia experiencia en el sector público. Fue embajador de Chile en Venezuela (2023-2024) y en Brasil (2014-2018), senador de la República por la Región del Maule (1990-2010), miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones.

Jaime Gazmuri Mujica asumirá su nuevo cargo en reemplazo de Francisco Vidal Salinas, quien encabezó el directorio hasta el pasado 8 de septiembre de 2025. El Gobierno agradeció la labor que ejerció Francisco Vidal Salinas y le deseó el mayor éxito en sus nuevos desafíos.

