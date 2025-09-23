Click acá para ir directamente al contenido
Exembajador Jaime Gazmuri asume como presidente de TVN en reemplazo de Francisco Vidal

El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile cuenta con una amplia experiencia en el sector público.

Martes 23 de septiembre de 2025 14:01
El Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a Jaime Gazmuri Mujica como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile se desempeñó como director de TVN en 2019 y fue miembro del Consejo Nacional de Televisión (2011-2013).

Además, Gazmuri tiene una amplia experiencia en el sector público. Fue embajador de Chile en Venezuela (2023-2024) y en Brasil (2014-2018), senador de la República por la Región del Maule (1990-2010), miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones.

Jaime Gazmuri Mujica asumirá su nuevo cargo en reemplazo de Francisco Vidal Salinas, quien encabezó el directorio hasta el pasado 8 de septiembre de 2025. El Gobierno agradeció la labor que ejerció Francisco Vidal Salinas y le deseó el mayor éxito en sus nuevos desafíos.

