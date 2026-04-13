Ex pareja de Guillermo Maripán lo expone sin filtro: lo acusa de ausente en la crianza de su hija

La influencer Loreto Inostroza encendió la polémica al publicar en sus historias de Instagram un pantallazo que, según ella, corresponde a un mensaje directo del futbolista Guillermo Maripán, padre de su hija.

En el texto, el seleccionado nacional dispara sin filtro contra su expareja, acusándola de obstaculizar su relación con la menor y dejando entrever un conflicto mucho más profundo de lo que se conocía hasta ahora.

"Tengo 1 hora y media a la semana para ver a mi hija, ya que la mamá me tiene bloqueado de todos lados, no me mandas fotos, videos, no colaboras en las videollamadas", se lee en parte del mensaje.

Pero eso no fue todo. El tono sube varios grados cuando lanza ataques personales directos: "Eres inaguantable. Por algo sigues sola" y "controladora, hipócrita y materialista", además de asegurar que, pese a aportes económicos como auto, departamento y apoyo externo, nunca son suficientes.

La respuesta no tardó en llegar —y tampoco fue suave—. Inostroza contraatacó públicamente en la misma plataforma, cuestionando duramente el rol del defensor en la crianza de su hija y dejando claro que no piensa quedarse callada.

"El papito corazón del año lo único que tiene es palabras malas para mí, siendo que crío a nuestra hija sola y estoy 24/7", escribió.

En su descargo, también abordó el tema económico, asegurando que existe una pensión provisoria fijada por la justicia, pero acusando presiones y manejos cuestionables.

"Soy lo suficientemente independiente y a mi hija jamás le faltará nada gracias a su madre", agregó, para luego cerrar con una frase que suena a quiebre total: "Me aburriste, Guillermo Maripán".

En esta polémica exrelación, está Simona, la hija de ambos, nacida en mayo de 2025. Un dato no menor: cuando se supo que el jugador sería padre, la relación ya estaba rota.

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