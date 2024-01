Ex “Niño Poeta” cuenta por qué rechazó una invitación de Don Francisco

Jorge Rivas, más conocido como el ex “Niño Poeta” fue al programa Not News de Nicolás Larraín y relató que el famoso animador Don Francisco lo invitó a Miami, pero hubo incomodas preguntas que le hicieron decir que no.

“Él me quería llevar a Miami, pero me preguntó un montón de cosas que no iban a lugar. Me preguntó si tenía polola, abuela, mamá, papá, dónde estaba mi familia, si yo era pobre, qué quería estudiar cuando fuera grande. Como si yo fuera un experimento”, dijo.

“yo vi en YouTube un video de una entrevista que le hacía Don Francisco a un niño y al niño lo ninguneaba. Entonces yo dije ‘no, tienen derecho a burlarse de mí todo lo quieran...’, y lo digo frente a la cámara: tienen derecho a enjuiciarme, pero no Don Francisco”, dijo de manera enpérgica.

“Me porté muy pesado con él porque mi abuela le tenía mala a Don Francisco. Veníamos sesgado. Ella le tenía mala porque veíamos un video de un caballero que se llamado don Manuel, que no tenía dientes y le decía que le dijera ‘Cheezels’. Se burlaba”, recordó.

Sobre que pasó después de esa incómoda conversación, Rivas aseguró que Don Francisco lo echó “elegantemente”.



