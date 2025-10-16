Ex Gran Hermano debuta en la actuación con papel principal en nueva teleserie: “Quise probar y quedé”

El ex Gran Hermano que pocos esperaban ver en la actuación, Lucas Crespo, dará su gran salto actoral en la segunda teleserie vertical de Canal 13, “El obrero que me enamoró”.

Esta producción, diseñada para conquistar redes sociales y celulares, pone a Crespo como el absoluto protagonista de un culebrón lleno de clichés y controversias. El joven influencer de 26 años no estará solo: se las verá junto a rostros conocidos como Carola Varleta, Hernán Contreras, Valentina Acuña y Paulina Urrutia.

La historia, llena de pasión, traiciones e intentos amorosos, se centra en Amanda (Varleta), una escritora de novelas románticas que lleva un matrimonio fachada con José Luis (Contreras), quien la engaña descaradamente con la empleada Rita (Acuña). Pero todo se trastoca cuando irrumpe Ángel Manríquez (Crespo), un obrero joven, tosco y pasional que encenderá la chispa prohibida en Amanda.

¿Podrá Lucas Crespo convencer a la audiencia o este debut solo será un intento desesperado por mantenerse en el ojo público? El influencer asegura estar emocionado y agradecido por esta oportunidad, aunque el público y la crítica aún esperan ver si su talento llega a la altura del drama que promete esta nueva teleserie.

“Mi mamá siempre ha querido ser actriz, y desde niño me metió en el mundo del cine y el teatro... siempre me ha interesado la habilidad de los actores de meterse en un personaje, pero nunca había incursionado en esto hasta ahora, que apareció este casting, quise probar y quedé”, señaló el ex Gran Hermano.

“Vengo muy desde la humildad, del aprendizaje, con boca cerrada y oídos abiertos. Todo el equipo me ha hecho sentir con mucha confianza, y me ha encantado este desafío”, agregó.

En relación a su papel, el joven de 26 años adelantó: “Está muy conectado con su energía masculina hacia afuera, pero hacia adentro está muy conectado con su energía femenina, lo que le permite empatizar con ‘Amanda’ y ser su contención”.

Bajo esta misma línea, Crespo aseguró que le ha gustado la personalidad sobre quien debe interpretar: “Si bien es un desafío hacerse el mino, es entretenido y un paso más para poder amarse a uno mismo. Te sube el autoestima que te pongan en el rol de ‘tienes que ser la fantasía de quien vea esto’”.

Esta mininovela –“El obrero que me enamoró”– estará disponible en la plataforma de 13Go, además de sus redes sociales, tales como TikTok, Instagram y Facebook.

PURANOTICIA