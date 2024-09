Ewan McGregor, actor principal de Trainspotting, develó su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

El actor Ewan McGregor desveló este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y agradeció y dijo haberse sentido ''muy emocionado'' de que colocaran su homenaje cerca del de su "querida amiga" fallecida Carrie Fisher.

"No sabía cómo me iba a sentir al estar aquí o qué simbolizaría esto. Pero está significando mucho, y me parece muy bonito. Estoy muy conmovido", manifestó el escocés.

McGregor interpretó a personajes tan icónicos como el maestro jedi Obi-Wan Kenobi en el universo de "Star Wars", su papel como Mark Renton, un adicto a la heroína, en "Trainspotting", o por haber dado vida al dueño del popular oso Winnie the Pooh en "Christopher Robin".

También aseguró que se siente "bendecido" de poder "vivir una vida creativa" y de tener la oportunidad de trabajar con "personas increíblemente creativas".

