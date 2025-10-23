Eventos deportivos, debates presidenciales y teleseries concentran la mayor audiencia televisiva del tercer trimestre

Entre julio y septiembre de este año, los contenidos más vistos en la televisión chilena estuvieron dominados por los eventos deportivos, el debate presidencial y las teleseries locales, reflejando el poder de la televisión abierta para convocar audiencias masivas y generar conversación pública.

“El trimestre refleja una audiencia diversa, que combina el interés por los eventos masivos con una fuerte conexión hacia los contenidos locales. La ficción, la información y el deporte mantienen su poder para generar experiencias compartidas frente a la pantalla”, explicó Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar IBOPE Media en Chile.

Entre las emisiones más vistas del trimestre destacan el partido de Clasificatorias 2026 Brasil - Chile transmitido por Mega con 3,4 millones de personas alcanzadas, el Mundial Sub-20 Chile-Japón en Chilevisión, que alcanzó a 3,1 millones de personas y TVN con la CONMEBOL Copa América Femenina Chile-Uruguay que logró un alcance de 2,1 millones de espectadores. (Cov#)

El espacio informativo también tuvo un papel central con el Debate Presidencial del 10 de septiembre en Chilevisión, que alcanzó a 2,3 millones de personas, confirmando el rol de la televisión abierta como plataforma de discusión pública y participación ciudadana. (Cov#)

Por su parte, la ficción nacional mantuvo su liderazgo con títulos como Nuevo Amores de Mercado (829 mil espectadores promedio en Mega) y Mundos Opuestos en Canal 13, que reunió 552 mil personas promedio por emisión. En la misma señal, Tele13 concentró un promedio de 736 mil personas, reforzando la relevancia de los contenidos informativos en el prime time. (Rat#)

En el caso de TV+, los programas de conversación siguieron posicionándose como parte de la rutina diaria de la audiencia: Tal Cual promedió 52 mil espectadores, mientras Sígueme y Círculo Central se mantuvieron dentro de los más vistos del canal. (Rat#)

Estos resultados confirman que, pese al crecimiento de las plataformas digitales, la televisión abierta continúa siendo el medio que congrega las mayores audiencias del país, especialmente frente a eventos en vivo y producciones nacionales.

Lo más visto de cada canal:

Canal Título Programa Fecha Rat# Cov# Mega CLASIFICATORIAS 2026 BRASIL - CHILE 04-09-2025 1,6M 3,4M CHV MUNDIAL SUB-20 - CHILE - JAPON 30-09-2025 1,6M 3,1M TVN CONMEBOL COPA AMERICA FEMENINA CHILE - URUGUAY 24-07-2025 877M 2,1M C13 TELETRECE 27-07-2025 736K 1,7M Tv+ TAL CUAL 14-07-2025 87K 363K

Top 3 por canal:

Canal Programa Emisiones Rat# Cov# Tv+ 1 TAL CUAL 80 53K 3,5M 2 SÍGUEME 64 31K 2,5M 3 CÍRCULO CENTRAL 13 25K 1,0M TVN 1 CONMEBOL COPA AMÉRICA FEMENINA 5 724K 4,2M 2 PARADA MILITAR 1 656K 1,5M 3 AHORA CAIGO 60 455K 6,8M Mega 1 CLASIFICATORIAS 2026 1 1,6M 3,5M 2 REUNIÓN DE SUPERADOS 5 854K 3,1M 3 NUEVO AMORES DE MERCADO 16 829K 4,4M CHV 1 MUNDIAL SUB 20 4 1,1M 5,2M 2 DEBATE PRESIDENCIAL 1 957K 2,3M 3 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 6 656K 4,5M C13 1 MISS UNIVERSO CHILE 2025 2 660K 2,5M 2 MUNDOS OPUESTOS 66 552K 7,2M 3 TELETRECE 93 520K 10,4M

PURANOTICIA