Eva Gómez reveló por qué renunció a la animación del Festival de Viña: "En 2013 me vino una enfermedad"

La presentadora de televisión, Eva Gómez, habló en el programa "Camino a Viña" sobre su paso por el Festival de Viña del Mar, ente el año 2011,2012 y 2013, cuando trabajó junto a Rafael Araneda.

También, la chilena-española contó por qué decidió no seguir a cargo de la animación del certamen.

"En 2013 me vino una enfermedad. Me vino un NIE, neoplasia intraepitelial en el cuello del útero. Era segunda vez que venía, la primera fue cuando era muy pequeña y tuve que operarme", reveló Eva.

"El ánimo no era para el Festival. Mi salud es lo primero porque yo tengo tres hijos", agregó.

Bajo esta línea, Gómez, reveló las despiadadas críticas que recibió cuando fue animadora del festival: "Había ene programas de espectáculos, ene programas de farándula y hablar es gratis. Yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta el daño que hace cuando dice cosas, no sólo sin sabe", recordó.

"Yo soy súper fan de la crítica constructiva, pero hay cosas que no se pueden mejorar. Que porque era española, que era gritona, que era chica, que era fea, que era gorda", agregó.

"Estuve a esto de agarrarme un trastorno alimenticio. Cuando llegó mi madre y me abrazó me dijo ‘ay que nervio’, porque era un huesito. (…) Mi conducción en Viña se criticó súper poco: me criticaban a mí", cerró.

PURANOTICIA