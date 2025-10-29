Etienne Bobenrieth deja El Internado para despedir a su exsuegro Héctor Noguera: “Deja en mí sólo lo mejor que se le podría dar a un actor”

El actor Etienne Bobenrieth interrumpió las grabaciones de El Internado en Perú para regresar a Chile y dar el último adiós a Héctor Noguera, quien falleció a los 88 años dejando una huella imborrable en la televisión y el teatro nacional.

Pero esta despedida tuvo un significado aún más profundo para Bobenrieth. Además de haber compartido proyectos y escenas con el reconocido intérprete, “Tito” fue parte importante de su historia personal: Etienne estuvo casado con Emilia Noguera, hija del actor, con quien tuvo dos hijas.

A través de las redes sociales de Mega, el protagonista de Pobre Novio expresó su tristeza y admiración por quien fuera no solo un referente profesional, sino también un miembro querido de su familia. Sus palabras reflejaron el cariño y el respeto que muchos sienten hoy por una de las figuras más queridas del espectáculo nacional.

Las emotivas palabras de Etienne

“Tito era profesor, era actor, director, decano de la facultad de artes de una universidad, generosísimo al momento de trabajar, siempre dispuesto a sacar lo mejor de las personas y a sacar lo mejor de sí, para entregar en la ficción que enamore a las personas”, comenzó diciendo Etienne Bobenrieth.

“Deja un legado tremendo, difícil de olvidar. Creo que artísticamente, marcó a muchas personas, a muchos actores y directores. A mí, en lo artístico, me potenció muchísimo, las veces que trabajé con él en teleseries, la vez que fue mi director en una obra, yo aprendí con él como si hubiese estudiado diez años con los mejores profesores de teatro“, agregó el actor.

“Artísticamente, deja en mí sólo lo mejor que se le podría dar a un actor”, señaló.

“Y en términos personales, era un hombre muy familiar, que siempre juntó a la familia, no perdonaba que uno no estuviese los domingos almorzando en su casa...”, expresó.

“Deja un espíritu familiar que me lo guardo en el corazón para siempre. Si bien yo no estoy con la madre de mis hijas, sí estoy con la madre de mis hijas en términos familiares. Quiero mucho a toda esa familia, a la Claudia, a la Amparo, a la Piedad, a Diego, a Damián… los quiero y los adoro como si fueran mi familia y eso no va a cambiar nunca“, cerró.

