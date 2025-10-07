Estudio revela que Bluey potencia la inteligencia emocional en niños a través de sus historias

La serie australiana “Bluey” se ha convertido en mucho más que un fenómeno infantil. Un reciente estudio reveló que las aventuras de la perrita azul y su familia no solo entretienen, sino que también fomentan habilidades emocionales clave, ayudando a los más pequeños a enfrentar desafíos cotidianos con resiliencia.

La investigación analizó 150 episodios desde la primera hasta la tercera temporada, revisando personajes, tramas y temáticas. Los resultados mostraron que en casi la mitad de los capítulos (78 de 150) se presenta un mensaje claro sobre cómo sobreponerse ante la frustración o el error, ya sea como tema principal o secundario.

En uno de los ejemplos más destacados, el episodio The Show, Bingo deja caer una bandeja de desayuno y rompe a llorar. Su madre, Chilli, responde con empatía y le enseña cómo gestionar la frustración: “Lloro un poco, me recupero, me sacudo el polvo y sigo adelante”.

Los investigadores explican que cuando los cuidadores modelan estas respuestas con calma, los niños aprenden a reconocer la angustia, expresar sus emociones y recuperarse de forma saludable.

Otro caso es el de In Seesaw, donde Pom Pom, una pequeña pomerania, demuestra determinación y confianza para superar sus limitaciones físicas y ayudar a sus amigos.

En Sheepdog, Chilli le dice a su familia que necesita “20 minutos” para estar sola. Aunque Bluey teme haber hecho algo mal, luego comprende la importancia del autocuidado y repite la frase a su juguete: “Cuidarte es un trabajo duro. Solo necesito 20 minutos”.

Los autores del estudio concluyen que, aunque ninguna pantalla reemplaza las relaciones reales, conversar con los niños sobre lo que ven puede potenciar su aprendizaje emocional. “Hablar sobre lo que ocurre en los episodios ayuda a reflexionar, procesar y desarrollar las habilidades necesarias para adaptarse y crecer”, enfatizan.

PURANOTICIA