Buses de apoyo y extensión de horario del Metro por recitales de Bad Bunny en el Estadio Nacional

El transporte público de Santiago, Red Movilidad, implementará buses de apoyo para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa de la capital. También habrá extensión horaria del Metro.

Con el objetivo de asegurar un buen regreso a casa de los asistentes, este viernes 9, mañana sábado 10 y domingo 11 de enero, el sistema contará con refuerzos de servicios que saldrán tanto desde el recinto deportivo, como desde la Intermodal Franklin y la Intermodal Bellavista de La Florida.

Además, a contar de las 23:30 horas, desde la Estación Intermodal Franklin saldrán los recorridos 201 y 301, ambos con destino a la comuna de San Bernardo.

Por otro lado, en la Intermodal Bellavista de La Florida habrá refuerzos de los servicios 323 hacia La Florida, y E13 a Puente Alto, los cuales iniciarán operaciones a las 23:50 horas de la noche.

A esto se suma la extensión horaria de funcionamiento hasta las 00:30 horas de Metro de Santiago, permitiendo el ingreso únicamente en las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa de la Línea 6.

Mientras que solo se podrá salir en las estaciones Plaza Egaña, Ñuñoa, Universidad de Chile, Plaza Chacabuco, Cardenal Caro y Plaza Quilicura en la Línea 3; Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés de la Línea 5; y Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones en la Línea 6.

Ante dudas y consultas, Red Movilidad invita a sus usuarias y usuarios a comunicarse con sus canales oficiales de atención: @Red_Movilidad en X, Instagram y Facebook, y el call center gratuito llamando al 800 73 00 73 (desde teléfonos fijos) o al 600 730 00 73 (desde celulares).

