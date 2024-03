Estrella del K-pop pidió perdón a fanáticos que la acusaron de "traición" por tener pololo

Estos autos se han convertido en una práctica común utilizada por los fanáticos del K-pop para mostrar apoyo o descontento con sus ídolos.

Ídolos alcanzables

Sin embargo, no todos se mostraron descontentos con la relación de Karina con Lee, quien debutó en el drama "Memories Of The Alhambra" en 2018 y ganó prominencia después de protagonizar el exitoso drama de fantasía "Alchemy of Souls".